Ижевск, 2 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Удмуртии разрабатывает дополнительные меры поддержки для кинотеатров в регионе. Планируется, что они будут представлены в сентябре, заявил вице-премьер Александр Свинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По его словам, такая мера связана с тем, что власти пока не определились с датой возобновления работы кинотеатров.

«Они будут заключаться и в отсрочках, и в снижении, в ряде случаев вообще в отказе от налогообложения — там будет налог на имущество, налог на землю. Те, кто сидит на УСН, еще и получат минимальную ставку по УСН», — цитирует чиновника «Коммерсантъ-Ижевск».

Свинин добавил, что все эти налоги будут перенесены на 2021 год, поскольку текущий год кинотеатры фактически «потеряли».

ИА REGNUM напоминает, несмотря на то, что федеральные власти разрешили возобновить работу кинотеатров при соблюдении требований Роспотребнадзора, которые касаются ограничения числа зрителей киносеансов, в Удмуртии кинотеатры по-прежнему не работают, закрывшись еще весной.