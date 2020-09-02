Москва, 2 сентября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино Ирина Печерникова, ушедшая из жизни 1 сентября, будет похоронена на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

(сс) Тулип Ваганьковское кладбище

«Ирину будут кремировать. Захоронят на Ваганьковском кладбище, где ее папа и мама. Это ячейка», — сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов.

Напомним, Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Позже вместе с родителями переехала в Москву, где окончила Школу-студию МХАТ

Актриса играла в «Ленкоме», Театре им. Маяковского, Малом театре. Самой её известной ролью в кино стала учительница Наталья Сергеевна в фильме «Доживем до понедельника».