Москва, 2 сентября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Бюджет России — это 10−20 ведущих промышленных холдингов, а также «Сбербанк» и «ВТБ». Налоговые льготы для многодетных семей для него не существенны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отмену налога на имущество для многодетных семей.

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«В рамках нового тренда на социальное государство новация неплохая. В небогатых семьях каждая копейка на счету. Возможно, данная инициатива вступит в силу.

Однако, я не думаю, что это серьезно повлияет на демографию. Здесь много более серьезных в том числе не экономических факторов.

Следующим шагом, вероятно, будет снижение или даже обнуление НДФЛ для малообеспеченных граждан.

Еще больше приятных черт социального государства проявится после завершения пандемии. То есть примерно через полгода», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением об отмене налога на имущество для ряда семей выступила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

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