Москва, 2 сентября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с кончиной актёра и режиссёра, народного артиста СССР Владимира Андреева выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает 2 сентября пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Мишустин назвал Андреева большим ценителем русской словесности, виртуозным чтецом и мудрым наставником, воспитавшим воспитал целые плеяды ярких артистов.

«Многогранный талант Владимира Алексеевича раскрывался во множестве образов, созданных им в кино и на сцене, глубоких режиссёрских работах, которые широко известны и любимы людьми разных поколений», — говорится в телеграмме главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Андреев ушёл из жизни 29 августа в возрасте 90 лет. Он впервые снялся в кино в 1954 году, сыграв старшеклассника Юрку в «Аттестате зрелости» режиссера Татьяны Лукашевич. За свою жизнь Владимир Андреев снялся в более чем 35 картинах.

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