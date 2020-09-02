Москва, 2 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Стриминговая платформа Netflix, известная производством сериалов и кинофильмов, планирует локализовать свой сервис в России, где её партнёром станет Национальная Медиа Группа. Об этом сообщает пресс-служба НМГ.

Brian Cantoni Пульт с Netflix

«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с Национальной Медиа Группой», — говорится в сообщении.

Как заявила гендиректор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина, холдинг подтверждает партнёрство с Netflix на территории РФ и станет оператором платформы на российской территории. По её словам, обе компании ведут работу над полной локализацией сервиса, в результате чего российским зрителям будет предоставлен полный доступ к контенту Netflix.