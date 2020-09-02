Москва, 2 сентября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. О том, что пассажирские перевозки в России понесут в 2020 году колоссальные убытки, отрасль в целом по всему миру пострадает, многие авиакомпании перестанут существовать, а выход из этого кризиса будет затяжным и нелегким, эксперты и ключевые фигуры в отрасли начали говорить еще в конце марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, коментируя размер убытков авиакомпаний России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

«За исключением карго-сегмента, который оказался, как ни удивительно, не готов к кратно возросшей нагрузке, поэтому не смог извлечь максимум выгоды из открывшихся возможностей, вся авиационная отрасль в той или иной степени находится на грани выживания и ждет помощи от государства.

Надежды на быстрое восстановление нет, поскольку «отложенный спрос» ограничен упавшими доходами населения России, связанными со всеобщим падением экономики в результате всемирной карантинной истерии.

Государство — наше государство, конечно, в целом в мире подход будет разным — обещает помогать авиационной отрасли, но как обычно, достанется не всем, а кому достанется, все равно будет мало.

Не стоит забывать, что, хотя авиационные пассажирские перевозки и являются вершиной огромной пирамиды, включающей и сервисные услуги, и промышленность, и добычу полезных ископаемых, все же это не единственная пострадавшая область.

Достаточно естественно также, что группа «Аэрофлот» будет использовать открывшиеся возможности для попытки монополизировать рынок, лоббируя перераспределение государственной поддержки в свою пользу, захватывая потенциально освобождающиеся выгодные направления и демпингуя. Если бы они не делали этого, это бы означало низкое качество управления компанией.

Все же не думаю, что реализуется апокалиптический сценарий, когда останется только возможность летать самолетами «Аэрофлота», как в известной советской рекламе. Крупные частные компании, вроде S7, Utair и «Уральских авиалиний» скорее всего устоят, выживут и местные перевозчики с государственным участием», — высказал своё мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский авиационные компании потеряли за I полугодие 2020 года от пассажирских перевозок 121 млрд рублей? c следует из данных Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

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