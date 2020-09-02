Зеленский эмоционально высказался о «предателях» страны
Киев, 2 сентября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский достаточно расплывчато ответил на вопрос прессы, отдавал ли он лично приказ на исключение народного депутата Гео Лероса из фракции «Слуга народа».
Соответствующий вопрос Зеленскому задали сегодня, 2 сентября, во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии… Я достаточно ответил?», — эмоционально заявил на это президент, после чего отказался обсуждать данную тему.
Напомним, что накануне скандального депутата Лероса исключили из фракции «Слуга народа» после озвученной парламентарием жесткой критики в адрес президента Владимира Зеленского прямо на заседании Рады. Лерос, в частности, обвинил президента в многократной лжи и в продаже страны олигархам.
После решения фракции сам Лерос и еще ряд политиков заявили, что исключение последовало после прямого распоряжения Зеленского. Ранее сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что это неправда.
Сегодня, 2 сентября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутатаЛеросаиз фракции «Слуга народа».