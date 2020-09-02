Киев, 2 сентября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский достаточно расплывчато ответил на вопрос прессы, отдавал ли он лично приказ на исключение народного депутата Гео Лероса из фракции «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующий вопрос Зеленскому задали сегодня, 2 сентября, во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии… Я достаточно ответил?», — эмоционально заявил на это президент, после чего отказался обсуждать данную тему.

Напомним, что накануне скандального депутата Лероса исключили из фракции «Слуга народа» после озвученной парламентарием жесткой критики в адрес президента Владимира Зеленского прямо на заседании Рады. Лерос, в частности, обвинил президента в многократной лжи и в продаже страны олигархам.

После решения фракции сам Лерос и еще ряд политиков заявили, что исключение последовало после прямого распоряжения Зеленского. Ранее сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что это неправда.

Сегодня, 2 сентября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутатаЛеросаиз фракции «Слуга народа».