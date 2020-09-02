Бишкек, 2 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Киргизстанские аграрии собрали 504,2 тысячи тонн пшеницы со 185,8 тысячи гектаров, что составляет 75,1% площади полей, выделенных под эту сельхозкультуру. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Киргизии.

ИА REGNUM Урожай

Средняя урожайность составил 27,1 центнера с гектара, что на 7,1% или на 1,8 центнера больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что среди регионов республики самая высокая урожайность достигнута в Таласской области — 32,9 центнера с гектара.

ИА REGNUM напоминает, что ранее фонд государственных материальных резервов Киргизии заключил с Продовольственной корпорацией России соглашение о закупке 33 тысяч тонн зерна пшеницы.