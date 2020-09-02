Москва, 2 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Законопроект, снижающий бюрократическую нагрузку на социально-ориентированные НКО, подготовило правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов (КПРФ)

Социально-ориентированные НКО с небольшим штатом сотрудников смогут отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, положения этих документов разрешат им прописывать в условиях трудовых договоров.

Так, НКО с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой не более 120 млн рублей в год не нужно будет утверждать, например, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие документы.

Помимо этого, как и субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации с численностью сотрудников до 35 человек смогут на законных основаниях заключать с работниками срочные трудовые договоры.

«При этом никаких ущемлений прав работников не будет, так как все условия по премиям, отпуску и прочие условия труда будут детально зафиксированы непосредственно в трудовых договорах. Так что данный законопроект поддержим. Это позволит без проблем привлекать молодежь под грантовые проекты», — заверил Гаврилов.