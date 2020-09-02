Москва, 2 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Заголовок в американском журнале про самый опасный российский военный самолет — конечно, несколько «желтый». Видимо это работа редакторов журнала, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя статью о бомбардировщике-ракетоносце Ту-160.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

«Однако, действительно, первые две фотографии в подборке — ракетоносец Ту-160, иначе известный как «Белый лебедь» или Blackjack — под которыми упоминается о программе модернизации существующих и выпуска дополнительных самолетов и о вероятном оснащении их новой модификацией дальней крылатой ракеты Х-БД.

). О разработке этой ракеты сообщалось в феврале 2017 года и которая, по словам разработчиков позволит «не вводить самолеты дальней авиации в зону ПВО противника» ( научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС», академик РАН Евгений Федосов

На сегодня модернизированные или новые Ту-160, оснащенные подобным оружием, действительно, будут самыми опасными самолетами в мире — самыми быстрыми, тяжелыми и дальними из всех стратегических бомбардировщиков.

То есть способными нанести внезапный ядерный удар, пробив оборону противника», — высказал своё мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является наиболее опасным среди российских боевых самолётов. Такое мнение военного эксперта Петра Бутовского приводит американский журнал Aviation Week & Space Technology.

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