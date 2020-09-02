Сельская ипотека даёт импульс комплексному развитию новосибирских районов
Новосибирск, 2 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в завершение рабочей поездки в Маслянинский район представили планы по развитию в регионе сельской ипотеки.
«Успешное развитие ипотечного кредитования в районах области, сельская ипотека позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, и, что особенно важно, даёт новый импульс комплексному развитию сельских территорий, их экономики, способствуя привлечению сюда квалифицированных специалистов», — отметил Травников.
Губернатор пояснил, что мощный толчок развитию сельских территорий дала новая программа, инициированная правительством России и поддержанная президентом Владимиром Путиным — «Комплексное развитие сельских территорий».
Новосибирская область входит в пятёрку лидеров по объёму выдачи сельской ипотеки среди российских регионов, наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия. Это направление является одним из приоритетов утверждённой в 2019 году правительством региона программы «Комплексное развитие сельских территорий».
По данным на 14 августа жителям Новосибирской области было выдано 1,7 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа: на долю области приходится более 32%.