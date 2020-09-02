Новосибирск, 2 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в завершение рабочей поездки в Маслянинский район представили планы по развитию в регионе сельской ипотеки.

Правительство Новосибирской области Губернатору Новосибирской области представили планы по развитию в регионе сельской ипотеки

«Успешное развитие ипотечного кредитования в районах области, сельская ипотека позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, и, что особенно важно, даёт новый импульс комплексному развитию сельских территорий, их экономики, способствуя привлечению сюда квалифицированных специалистов», — отметил Травников.

Губернатор пояснил, что мощный толчок развитию сельских территорий дала новая программа, инициированная правительством России и поддержанная президентом Владимиром Путиным — «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Уже за год реализации и активного участия Новосибирской области в этой программе мы видим серьёзные результаты. Когда я встречался с маслянинцами в 2018 году, главная просьба, с которой обращались жители, касалась перспектив развития служебного жилья. Мы тогда определили, что это должен быть приоритет №1, и впервые за много лет возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников в сельских территориях, причём на качественно новом уровне. Мы сдаём современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим её, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась. Параметры будут как минимум те же — напомню, мы два года подряд выделяем по 150 миллионов рублей на строительство новых домов. В прошлом году в рамках этой программы мы построили и приобрели около 90 квартир».

Новосибирская область входит в пятёрку лидеров по объёму выдачи сельской ипотеки среди российских регионов, наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия. Это направление является одним из приоритетов утверждённой в 2019 году правительством региона программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По данным на 14 августа жителям Новосибирской области было выдано 1,7 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа: на долю области приходится более 32%.