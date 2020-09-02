Заявления ЕС по Черногории — новое свидетельство враждебности к России
Подгорица, 2 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Черногория ужевходит вНАТО, с пути в Евросоюз онатоженикуда несойдёт, на этом фоне заявления представителей Еврокомиссии о возможном «просербском и прорусском правительстве» Черногории— лишьочередное русофобское нагнетание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 сентября.
Salvatore Mucciarone
Флаг Черногории
Как сообщалось ранее, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что результаты выборов в Черногории повышают вероятность создания просербского и прорусского правительства в этой стране и что Евросоюзу «нельзя потерять Черногорию», «важное партнерское государство в процессе присоединения к ЕС».
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«Комментарий представителя Европейской комиссии показывает, насколько жёстко ЕС уцепился за Балканы и насколько враждебно он воспринимает Россию. Опасения по поводу «просербского правительства в Подгорице» здесь притянуты за уши: Белград сам прочно стоит на евросоюзовском треке.
Думаю, однако, что оснований для особого беспокойства у евросоюзовцев нет. Черногория уже член НАТО, да и с пути в Евросоюз она никуда не уйдёт. Одним словом, все эти разговоры о «нельзя потерять» — это очередное русофобское нагнетание, тем более что речь идёт лишь и возможности (!) для оппозиции иметь 41 место 81-местном парламенте. Одного или двух депутатов точно перекупят», — отметил Михаил Демурин.