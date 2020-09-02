Подгорица, 2 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Черногория ужевходит вНАТО, с пути в Евросоюз онатоженикуда несойдёт, на этом фоне заявления представителей Еврокомиссии о возможном «просербском и прорусском правительстве» Черногории— лишьочередное русофобское нагнетание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 сентября.

Salvatore Mucciarone Флаг Черногории

Как сообщалось ранее, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что результаты выборов в Черногории повышают вероятность создания просербского и прорусского правительства в этой стране и что Евросоюзу «нельзя потерять Черногорию», «важное партнерское государство в процессе присоединения к ЕС».

Читайте также: Еврокомиссар: После выборов нельзя допустить сближения Черногории с Россией

«Комментарий представителя Европейской комиссии показывает, насколько жёстко ЕС уцепился за Балканы и насколько враждебно он воспринимает Россию. Опасения по поводу «просербского правительства в Подгорице» здесь притянуты за уши: Белград сам прочно стоит на евросоюзовском треке.