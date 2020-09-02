Красноярск, 2 сентября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Учительница школы в Красноярске попросила сделать фотографию класса без ребёнка-инвалида. Об этом написала в «Фейсбук» возмущённая мать мальчика Анастасия Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Человек с ограниченными возможностями

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"Почему не без Пети или Миши, потому что… не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии», — добавила она.

На пост женщины обратил внимание местный телеведущий, опубликовав фотографию с мальчиком. Огласка вызвала волну негодования в отношении педагога, из-за чего автор опубликовала новый пост в её защиту.

«Теперь я защищаю учительницу/школу, потому что я против агрессии и травли. Где были все эти СМИ, когда я просила позволить мне говорить о Ване, паллиативе и нашей жизни в неформате?» — отметила Анастасия Смирнова.

По её словам, это история не про учителя, а про проблемы инвалидов, про отсутствие пандусов, доступной среды и образовательных программ. Она призвала рассказывать не конкретно о её ребёнке, а обо всех детях, имеющих подобные проблемы.