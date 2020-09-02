Таруса, Калужская область, 2 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Тело 58-летнего мужчины с множественными повреждениями было обнаружено в одном из домов деревни Парсуково Тарусского района, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый в убийстве находился по месту своего жительства, где распивал спиртные напитки со своим отцом. В результате возникшего конфликта обвиняемый нанёс потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. О случившемся мужчина сообщил родственникам.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По возбуждённому уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются подробные обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемому в убийстве грозит наказание до 15 лет лишения свободы.