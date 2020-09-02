Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оценил ситуацию, в которой оказалась исполнительная и законодательная власть города при формировании бюджетных планов на будущий год.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Об этом спикер Заксобрания сказал в ходе стартовавших 2 сентября «нулевых чтений» городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В них принимают участие депутаты ЗакСа, представители правительства Санкт-Петербурга и других органов исполнительной власти.

«В восемнадцатый раз мы проводим эти нулевые чтения, но впервые оказались в ситуации такой беспрецедентной неопределенности. Любой прогноз сейчас — дело неблагодарное, но в то же время мы обязаны сделать его максимально точно. Мы прекрасно понимаем, что от точности наших прогнозов зависит, насколько эффективно будет работать все городское хозяйство. Необходимо, чтобы город избежал стагнации и получил программу движения вперед», — сказал Вячеслав Макаров, слова которого приводит пресс-служба Заксобрания.

В связи с продолжением пандемии Макаров призвал уделить особое внимание потребностям городской системы здравоохранения.

«Медицина сейчас звучит как национальная безопасность. Это геополитическая наша составляющая, это авторитет государства», — заявил спикер Заксобрания Петербурга.

По его словам, необходимо «еще раз проанализировать ситуацию и сделать так, чтобы работа по защите здоровья наших граждан была максимально эффективной».

«Нулевые чтения» 2020 года будут проходить в Мариинском дворце в течение недели. За это время должны состояться 44 рабочих совещания депутатов с главными распорядителями бюджетных средств.