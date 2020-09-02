Киев, 2 сентября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтвердили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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Из 32 заразившихся силовиков госпитализированы семеро, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

«В Вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 607 человек», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко, болеющая COVID—19, сообщила, что пережила кризисное состояние и пошла на поправку.