Москва, 2 сентября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В сельское хозяйство России необходимо привлекать молодые кадры. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Важно, чтобы к перспективным разработкам и дальше привлекали молодёжь. Тех, кому предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику аграрного сектора экономики», — заявил Мишустин.

«Однако молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе. Важно продолжить работы по развитию сельских территорий, строить дороги и дома, открывать школы и ФАПы, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать всё, чтобы людям на селе жилось комфортно», — указал он.