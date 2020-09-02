Москва, 2 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В российском агропромышленном комплексе возрастает роль фермеров и индивидуальных предпринимателей. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Цитата из м/ф Корова. Реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

«Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объёмы производства сельхозпродукции больше чем на треть», — заявил Мишустин.

«Важно, что есть прирост не только в производстве привычного ассортимента продуктов. Развивается также и производство органической, мясной и молочной продукции, детского питания и чая», — указал он.

Серьёзный шаг вперёд сделала и отечественная агронаука.

«За прошлый год наши аграрные вузы получили 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, 43 новых технологий производства сельхозпродукции, 10 программных продуктов», — указал он.