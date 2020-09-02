Минск, 2 сентября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. На Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии. Об этом заявил 2 сентября на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем Лавров сообщил, что целью этих боевиков является осуществление силовых действий в ходе демонстраций протеста, которыми в последнее время охвачена постсоветская республика. По его словам, лагеря, в которых готовятся боевики, находятся в Днепропетровской области и на Волыни.

Лавров также сообщил, что в настоящей момент в Белоруссии находятся около 200 боевиков, въехавших туда с Украины.