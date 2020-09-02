Калуга, 2 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Калуге 2 сентября состоялось заседание городской думы. Депутаты утвердили отчёт об исполнении городского бюджета за 2019 год и внесли изменения в бюджет 2020 года. Доходная часть бюджета увеличивается на 209,7 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги На заседании Городской Думы Калуги

Изменяется ведомственная структура расходов. 90 млн рублей будет направлено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. 12,7 млн рублей выделяется на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. 6,7 млн рублей выделяется на организацию исполнения переданных государственных полномочий, 4,3 млн рублей — на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан. 80,3 млн рублей выделяется на реконструкцию дороги по улице Веры Андриановой. 11,6 млн рублей будет дополнительно направлено на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3,2 млн рублей направляется на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

4,8 млн рублей выделяется на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

2,4 млн рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, Один миллион рублей — на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На шесть миллионов рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на предоставление гражданам права бесплатного и льготного проезда в городском электрическом транспорте. 3,6 млн рублей выделяется на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. Один миллион рублей будет выделен на выполнение проектных работ по сносу объекта незавершенного строительства по адресу: бульвар Байконур, между домами № 3 и № 5.

На заседании Думы было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны сети ливнёвой канализации, водопроводные и канализационные сети, двухэтажное здание с гаражными боксами и артезианская скважина. Также парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям и приняли решение о назначении старост сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Город Калуга». Также шла речь о благоустройстве территории в районе установленного в сквере 50-летия ВЛКСМ памятника паровозу. По словам заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, работы по благоустройству прилегающей территории начнутся на следующей неделе.

Свидетельство о занесении в Книгу Почёта города Калуги было вручено Льву Лисицину. С 1967 по 1991 год Лев Михайлович участвовал в комсомольской, советской и партийной работе. В 1992 году был назначен директором института усовершенствования учителей. С 1994 года работал в администрации губернатора Калужской области на различных должностях от помощника заместителя главы администрации области до руководителя комитета кадровой политики, государственной и муниципальной службы. Под его руководством была создана система переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Почётными грамотами были награждены победители и призёры конкурса студенческих работ «Моя Калуга — вектор в будущее».

«На конкурсе был представлен ряд оригинальных проектов, посвящённых благоустройству общественных территорий и детских площадок, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Совместно с руководством городской управы мы рассмотрим возможность их реализации».