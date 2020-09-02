Москва, 2 сентября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Рост нефти 2 сентября обусловлен большим снижения запасов нефти в США чем ожидали аналитики, а также благодаря хорошей статистике о деловой активности США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Эти факторы дали надежду в отношении восстановления экономики после пандемии, тем самым повысив аппетит инвесторов к риску.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США сократились на 6,4 миллиона баррелей до 501,2 миллиона за неделю, завершившуюся 28 августа.

Между тем, аналитики предполагали, что они снизятся на 1,9 миллиона баррелей. В свою очередь сегодня будут опубликованы официальные данные от минэнерго США.

Технически нефть Brent остается в восходящем тренде. Более того, котировки уже на этой недели обновили локальный максимум $46,23 за баррель. Тем самым в очередной раз подтвердив среднесрочный апрельский тренд.

В рамках среднесрочного тренда следующей значимой целью является уровень $50 за баррель. В рамках краткосрочного сценария ожидается обновление максимума $46,53 за баррель», — считает эксперт.

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