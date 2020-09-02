Москва, 2 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс работал без перебоев даже в самый сложный период эпидемии коронавируса. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«Аграрии показали хороший результат. Даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками продовольствия не было. В этот сложный период агропромышленный комплекс не подвёл», — заявил Мишустин.

Премьер-министр поблагодарил каждого, кто связан с сельским хозяйством.

«Большое спасибо за всё, что вы каждый день делаете для нашей страны», — указал он.