Омск, 2 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 2 сентября коронавирус выявлен у 9369 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 45 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели 102 человека. Общее число выздоровевших достигло 7233.

За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 203.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в Омской области коронавирус был выявлен у 9324 человек.