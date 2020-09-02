Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Петербурге администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова задумалась о вводе запрета на въезд в парк на велосипедах и электросамокатах не только в выходные, но и в будние дни. Руководство парка объясняет это заботой о безопасности посетителей, но окончательное решение предложило принять самим петербуржцам.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Велосипедист на Невском проспекте

В официальной группе парка в одной из социальных сетей появился опрос. Администрация ЦПКиО спросила подписчиков, как они относятся к запрету на въезд на велосипедах и электросамокатах в парк.

Отметим, в настоящий момент такой запрет установлен только на выходные дни. Его приняли после многочисленных случаев наезда велосипедистов на пешеходов, в том числе и на маленьких детей. В последнее время горожане все чаще стали передвигаться по городу, в том числе и по парку, на двухколесном транспорте, что, по мнению руководства ЦПКиО, вызывает дискомфорт у гуляющих.

«Безопасность и комфортная среда для отдыха — прежде всего! В парке гуляет много маленьких детей и людей элегантного возраста, они должны чувствовать себя в безопасности, парк для них — это необходимое и очень важное место для отдыха в городской среде. В парке много белок, которые не всегда успевают отреагировать, а фактов наезда на белок было множество, и самое неприятное, что это происходит у всех на глазах!», — отметили в администрации ЦПКиО.

При этом руководство парка подчеркивает, что не хочет ущемлять ничьих интересов, но будет принимать решение исходя из здравого смысла, безопасности пешеходов и белок.

Несмотря на то, что опрос идет всего несколько часов, мнение горожан разделилось почти 50 на 50. На момент размещения публикации 35,27% респондентов поддержали запрет, а 34,97% выступили против него. Также под опросом разгорелись нешуточные споры.

Некоторые пользователи указали, что парк является связующим звеном между районами и они вынуждены передвигаться на велосипедах через него по делам. Другие указали, что велосипеды и электросамокаты — разные вещи, кроме того, для начала стоит ввести запрет на проезд автомобилям по парку.

Также необходимо сделать велодорожки. На что администрация ответила, что создать их невозможно из-за того, что «ЦПКиО им. С.М.Кирова — исторический парк с особо охраняемой природной территорией. Этот статус не позволяет получить согласование по проектированию парковой велосети». Этот ответ также вызвал критику горожан, которые указали на то, что в парке есть асфальтированные дороги, которые появились несмотря на наличие охранного статуса.

«Вы со своей «особо охраняемой территорией» застряли в прошлых веках. Добивайтесь равных условий для всех. Общественный парк вы или тюрьма?», — вопрошает один из горожан Святослав П.