Москва, 2 сентября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus представил спецверсию RX Black Vision в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus Lexus RX Black Vision

Спецверсия идёт в комплектациях Lexus RX 300 AWD и RX 350 AWD, стоимость которых составляет 4 168 000 рублей и 4 609 000 рублей соответственно.

Модель получила затемненную радиаторную решётку, а также черные корпуса зеркал заднего вида. Кроссовер RX Black Vision выделяется 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с двухцветным темно-бронзовым покрытием. Автомобиль получил также аэродинамические накладки на бампере и на нижней части передних и задних дверей. Кузов украшен шильдиком с указанием спецверсии.

Цветовая гамма кузова кроссовера RX в версии Black Vision состоит из десять оттенков. Силовая линейка состоит моделей RX 300 Black Vision и RX 350 Black Vision состоит из двигателей мощностью 238 и 299 л. с. соответственно. В качестве трансмиссии идёт «автомат», а кроссовер RX 350 Black Vision получил восьмиступенчатую коробкой передач.

Ранее компания Lexus представила специальную версию кроссовера RX под названием Black Line.

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