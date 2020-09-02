Кострома, 2 сентября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Костроме задержан предполагаемый похититель 10-летнего мальчика, пропавшего в Твери полгода назад. Об этом сообщает УМВД по Костромской области.

Фото УМВД России по Костромской области «Потомок Романовых»

По версии правоохранителей, ребёнка выкрал его 37-летний отец, покинувший семью после развода. Подозреваемый был задержан в коттедже областного центра вместе с уроженцем Московской области. Причину приезда в Кострому мужчина объяснил «принадлежностью к царскому роду Романовых и стремлением показать сыну историческую родину». Документального подтверждения своих слов правоохранителям мужчина не предоставил.

25-летний друг мужчины из столичного региона оказался аферистом, находившимся в федеральном розыске с 2019 года. Злоумышленник подключался к мобильным банкам наиболее состоятельных клиентов кредитного учреждения и снимал с их счетов наличные.

Пропавшего мальчика возвратили матери. Отец ребёнка отправлен в Тверь для дальнейшего разбирательства, а 25-летний мошенник был передан московским полицейским.