Москва, 2 сентября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Поддержка в виде отмены налоговых платежей будет отличной помощью многодетным семьям, но есть нюансы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя предложение отменить налог на имущество для этой категории семей:

Владимир Маковский. Играющие дети. 1890

«В наше время дети требуют больших финансовых вложений. Поэтому родителей с тремя и более детьми можно смело считать героями. Безусловно, поддержка в виде отмены налоговых платежей будет отличной помощью таким семьям. Тем более в условиях, когда государство держит курс на улучшение демографической обстановки.

Но есть и обратная сторона медали — экономическая составляющая. Глядя на то, как налоговая инспекция всячески препятствует отмене налоговых сборов той или иной категории граждан, либо, отменяя один налог, вменяет другой, более высокий, можно предположить, что данному предложению не суждено быть превращенным в жизнь. Если все-таки допустить, что многодетным семьям налог на имущество отменят, то для обычных граждан это обернется новой налоговой нагрузкой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива отмены налога на имущество для ряда семей принадлежит главе Национального родительского комитета (НРК) Ирине Волынец. Её предложение уже направлено в российское правительство.