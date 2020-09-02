Вашингтон, 2 сентября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В последние годы мир наблюдает нарастающую примитивизацию внешней политики США, при этом международное положение становится всё более сложным и агрессивное поведение США лишь ухудшает обстановку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 сентября, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.
Как сообщалось ранее, в интервью Интерфаксу Рябков, говоря о возможных санкциях США против России из-за событий в Белоруссии, заявил о «примитивизации американского внешнеполитического курса», вследствие которой «в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций».
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«Полностью согласен с замминистра Рябковым в том, что в последние годы мир наблюдает нарастающую примитивизацию внешней политики США. Чуть что не по-американски, следует угроза санкций или сразу их применение. Международное положение, однако, становится всё более сложным, да и собственно внешнеполитическим позициям США я бы не стал завидовать: весомых союзников они растеряли, свой авторитет в мире существенно подорвали, в бессилии во многих точках планеты расписались и продолжают расписываться. Лояльность, которую по отношению к ним демонстрируют мелкие европейские сателлиты, мало что значит на деле. Самое печальное, однако, заключается в том, что своим агрессивным стилем поведения на мировой арене, ярко проявившимся и в сфере контроля над вооружениями, они серьёзно ухудшили общую международную обстановку, увеличили степень военной угрозы.
Неприятие такой политики Вашингтона в мире нарастает. Мы видим это в двусторонних отношениях — например, между США и Китаем и США и Германией, — мы видим это на многосторонних площадках, как было в случае с недавним голосованием по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН. Давно пора жёстче, чем это делалось до сих пор, и, главное, более действенно, осадить американцев и с нашей стороны. Будем надеяться, что, если они перейдут черту по Белоруссии, так и случится. Впрочем, думаю, что не перейдут. Судя по происходящему в самих США, предстоящие выборы не сулят им ничего хорошего, причем в такой степени, что внутренние проблемы уже не удастся прикрывать внешнеполитическими авантюрами», — отметил Михаил Демурин.