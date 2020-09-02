Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга к началу «нулевых чтений» городского бюджета на 2021 года сообщили о своих дополнительных потребностях в финансировании на будущий год на общую сумму в 200 млрд рублей. При этом городская казна в 2020 году из-за последствий пандемии уже несёт убытки от сокращения платежей за использование городского имущества.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга началась серия рабочих совещаний депутатов с представителями финансово-экономического блока Смольного и главными распорядителями бюджетных средств — так называемые «нулевые чтения» законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров 2 сентября сообщил, что уже сегодня заявлено о необходимости дополнительных ассигнований на сумму более 200 млрд рублей.

«В ходе работы с главными распорядителями бюджетных средств определяющим фактором должно стать наличие обоснования, полного пакета проектно-сметной документации и тщательный анализ обоснований расчетов», — указал он.

Ранее Макаров заявил о необходимости «так расставить приоритеты, чтобы уже в следующем году наш город вернулся к нормальному ритму жизни, преодолев последствия кризиса, спровоцированного пандемией».

В то же время, как сообщает «Фонтанка», в текущем году бюджет Санкт-Петербурга недополучит 2,3 млрд рублей от продажи и аренды городского имущества, сообщил во время «нулевых чтений» председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков. В процентном отношении недобор составит 12% от годового плана. К настоящему моменту он выполнен на 61%.

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Напомним, 10 июня депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии.

Согласно корректировке, доходы городского бюджета будут сокращены по итогам года более чем на 100 млрд — до 573,8 млрд рублей, или на 15%. Расходы при этом тоже сокращаются примерно на 40 млрд — 684,9 млрд рублей. Дефицит бюджета возрастает более чем вдвое — до 111, 1 млрд рублей. Заксобрание дало Смольному право нарастить резервный фонд правительства с 1 млрд до 32 млрд рублей.