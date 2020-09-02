Иркутск, 2 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Тема продовольственной безопасности и газификации промышленных предприятий рассматривается правительством Иркутской области в приоритетном порядке. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочего визита на «Иркутский молочный завод». По его словам, которые цитирует пресс-служба областного правительства, учреждения социальной сферы должны быть обеспечены качественной продукцией местных товаропроизводителей, соответствующие поручения уже даны профильным ведомствам.

Пресс-служба правительства Иркутской области Поездка врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на «Иркутский молочный завод».

В ходе визита на предприятие глава региона осмотрел нескольких цехов, в том числе приемный, где ведутся работы по модернизации оборудования. Как рассказала директор молочного завода Марина Игнатенко, сырье поставляют более чем 25 сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, Красноярского края, Бурятии, 28 сельхозкооперативов, восемь коллективных фермерских хозяйств. Объём инвестиций в развития производства в 2019 году составил 95 млн рублей, прогноз на 2020 — 135 млн рублей, большая часть из которых освоена. Выполнены ремонтные работы, закуплено новое оборудование.

В ходе встречи с коллективом предприятия Игорь Кобзев обсудил вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса Приангарья, сообщив, в частности о том что для обеспечения агротехнологических работ774 сельхозпроизводителей региона получили 270 млн рублей.

Что касается поднятых во время встречи вопросов газификации промышленных предприятий Иркутской области для обеспечения бесперебойной работы, а также возможности выпуска конкурентоспособной продукции за счет снижения стоимости потребляемых при производстве энергоресурсов, то исполняющий обязанности губернатора напомнил: вопрос этот обсуждался в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, был поднят вопрос о включении газопровода Ковыкта — Саянск — Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири». Планируется создание газохимического комплекса. Это поможет обеспечить собственным газом промпредприятия региона: расчетная потребность в нём — почти 10 млрд кубометров в год.

«На встрече с президентом Российской Федерации было отмечено, что вопрос поставлен правильно и сейчас по поручению главы государства мы готовим программу строительства с учётом всех деталей, включая финансовые», — сказал врио губернатора.

Собравшиеся также подняли тему качества дорог в регионе. Как сообщил глава области Игорь Кобзев, на дорожные объекты Приангарья удалось привлечь дополнительные средства. Транши на ремонт трасс из федерального бюджета в этом году уже составили 1,35 млрд рублей. Ожидается поступление ещё 2,9 млрд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отдельную рабочую встречу с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции 30 июля 2020 г. Вопрос строительства газопровода (Ковыкта — Саянск — Иркутск) за счет своей инвестиционной программы и обеспечения региона природным газом именно Ковыктинского газоконденсатного месторождения глава государства поручил «как следует» проработать.