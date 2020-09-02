Курган, 2 сентября, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Из школы №44 Кургана 2 сентября эвакуировали учащихся и персонал. Об этом сообщает паблик «Реальный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

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"Милиция, скорая, кинологи с собаками — всё перекрыто. Одни говорят — теракт, другие — учения», — сообщает аноним в паблике.

Фотографии к сообщению подтверждают факт происшествия.

В школе №44 Кургана Znak.com пояснили происходящее ложным звонком о минировании. Однако протокол антитеррористических действий был отработан полностью.