Обнинск, Калужская область, 2 сентября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Со 2 сентября в школах Обнинска Калужской области приступили к организации горячего питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления общего образования города Татьяны Волнистовой.

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Законодательно определен новый порядок предоставления горячего питания учащимся с 1 по 4 классы. Это 59 рублей на одного человека. Горячий завтрак получат порядка 6,5 тыс. школьников. Финансирование производится из федерального, регионального и местного бюджетов. Помимо горячего завтрака, бесплатно получат обед дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды с пятых по 11-е классы.

«Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья или инвалид получает образование на дому, то ему будет обеспечен сухпаёк. Пайки будем выдавать один раз в две недели. Сформирована инициативная группа родителей, с которыми обсудим набор продуктов для сухих пайков, а затем перечень продуктов будем согласовывать с главным санитарным врачом», — сказала Татьяна Волнистова.

Недельное меню школьных столовых размещено на официальных сайтах учебных заведений.