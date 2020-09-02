Омск, 2 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Житель Омска в ходе ссоры выбросил девушку в мусорный бак. Видео инцидента появилось на страницах омских пабликах в соцсетях 2 сентября.

Скриншот с vk.com Мужчина выбросил девушку в мусорный бак

Судя по видео, девушка была пьяна и позволяла себе нецензурные выражения. В какой-то момент терпение омича лопнуло, он взял девушку на руки и положил в мусорный бак.

Ситуацию обсуждают подписчики омских пабликов. Некоторые из них пришли к выводу, что девушка «довела» парня. Также подписчики отметили, что девушкам, да и мужчинам не стоит увлекаться алкоголем.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калуги, обиженный на бросившую его любовницу, расклеил по городу её интимные фотографии.

Читайте также: Калужанин расклеил по городу интимные фото бывшей любовницы