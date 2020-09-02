Москва, 2 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Опубликованные Министерством обороны РФ документы, касающиеся войны СССР с Японией, еще раз напоминают, что 3 сентября Россия должна праздновать не «День окончания Второй мировой войны», аДень Победы над Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Война с Японией

Как сообщалось ранее, на сайте Министерства обороны появился новый раздел — «Закономерный финал», в котором опубликованы рассекреченные документы «о завершающем этапе Второй мировой войны».

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«Рассекреченные и опубликованные Министерством обороны документы, касающиеся войны СССР с милитаристской Японией, подчеркивают значение завтрашнего праздника — Дня Победы над Японией. Они подтверждают правоту тех, кто посчитал принятый весной этого года закон, в соответствии с которым на 3 сентября, то есть день, законодательно объявленный в 1945 году Днём Победы над Японией, был установлен новый день воинской славы — День окончания Второй мировой войны, лукавым законом. В ситуации вокруг этого закона на каждом шагу обман. Обманом является ссылка его инициаторов на «обращения граждан» — граждане настаивали на другом. Обманом является заявленная заинтересованность в «укреплении исторических основ и патриотических традиций». Обманом является и заявление о том, что именно такой подход пойдёт на благо отношениям нашей страны с Японией — он уже пошёл им во вред.

Нельзя вести поиск «путей примирения и сотрудничества» за счёт ослабления позиций своей страны, а то, что предание забвению одной из наиболее славных побед своего народа — Победы над Японией — это путь именно ослабления страны, думаю, не нуждается в доказательствах.

С такой расшатанностью культурно-исторического стержня современной России, с такой, будем называть вещи своими именами, цивилизационной мутацией необходимо бороться. Мы не имеем права позволять вываливать на прилавок политического торга то, что считаем святым — подвиг отцов, их Победу. Каким героизмом, каким самопожертвованием и в то же время каким высоким военным искусством была обеспечена та Победа, говорят опубликованные документы.