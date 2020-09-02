Чита, 2 сентября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Студенты Байкальского государственного университета (БГУ) с 3 сентября будут получать бесплатную кашу в вузовских столовых ежедневно с 10:00 до 12:00 по местному времени. Об этом вместе с девизом «Каша — это сила наша!» на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности ректора учреждения Виктор Игнатенко.

Ashumova Diana Гречневая каша

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По его словам, расходы на питание учащихся будут возмещаться из прибыли БГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в качестве высшего учебного заведения Байкальский государственный университет работает с 1930 года. В послевоенные годы, с началом широкомасштабного индустриального освоения Сибири, университет стал готовить высококвалифицированных специалистов финансово-экономического и инженерно-экономического профилей для всех базовых отраслей региона.

Высокий уровень образовательной и научной деятельности Байкальского университета подтверждается успешным прохождением мониторинга эффективности вузов, ежегодно проводимого Минобрнауки России с 2012 года.