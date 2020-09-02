Москва, 2 сентября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Расширенные испытания вакцины от коронавируса позволят допустить её использование более широким кругом лиц. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Пока вакцина от коронавируса, которую применяют, рекомендована людям старше 18 и моложе 65 лет», — заявил Лисицын.

В ходе очередного этапа испытаний из добровольцев объединяют в группы — например, по протоколам РФ группы подбираются примерно по 2 тыс. человек, по возрастным, половым и прочим критериям.

«В рамках этой группы имеется группа добровольцев контрольная, которая вакцину не получает или получает плацебо. Это многопрофильные испытания — возможны осложнения, побочные эффекты — проводятся более расширенно, чем при (прежних) государственных испытаниях вакцины», — пояснил Лисицын.

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса нового типа. Их успешное завершение позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей — в их число попадут в том числе граждане старше 60 лет.