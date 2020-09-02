Махачкала, 2 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли в Дагестане 1 сентября. Всего в республике с начала пандемии скончались уже 502 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 10:30 2 сентября, в Дагестане зарегистрировано 11 тыс. 145 случаев заражения коронавирусом нового типа, 72 из них — накануне. Отметим, что более 70 носителей инфекции в республике выявляют шестые сутки подряд.

Выздоровели в Дагестане к настоящему времени 9 тыс. 745 человек с коронавирусом (+48 за сутки), или более 87,4% заразившихся. На лечении в республике, по данным оперштаба, находятся 898 инфицированных лиц.