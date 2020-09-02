Могоча, Забайкальский край, 2 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу не позволила отметить должным образом День семьи любви и верности в Забайкальском крае. Но на днях ситуацию исправили. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-секретарь Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, к девяностолетнему юбилею почести с вручением медалей «За любовь и верность» были даны четырём долгожителям в Могочинском и Каларском районах.

Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края Так выглядит медаль «За любовь и верность»

Гиерт Михайлович Таскаев, житель села Сбега, отмечает в следующем году свое 90-летие. Самым дорогим подарком для юбиляра стало награждение его с супругой Любовью Николаевной медалью «За любовь и верность».

Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края Виновники торжества

«Эта семья пользуется в селе большим уважением. Оба ветераны труда, дети войны, трудились наравне со взрослыми с 9 лет. Мы дорожим такими людьми, ведь они — достойный пример для нового поколения», — пояснила заведующая отделом ЗАГС Могочинским и Тунгиро-Олёкминским районов Надежда Кейсиди.

Супруги вместе уже 62 года. У них две дочери, шесть внуков и шесть правнуков. На празднике кроме медалей «молодоженам» вручили почетную грамоту от губернатора Александра Осипова, памятные адреса от главы Могочинского района и от главы села. Также они оставили свои росписи в Книге почетных юбиляров. С особой теплотой супругов поздравили дети, внуки, родственники.

Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края Чествование юбиляров

Еще одна медаль вручена в Каларском районе — супругам Виктору и Валентине Корольчук. Глава городского поселения «Новочарское» Олег Сидоряк и завотделом ЗАГС Каларского района Наталья Губенина вручили супругам награду, а также благодарственное письмо от губернатора Александра Осипова, сертификат на сумму 5000 рублей от администрации «Новочарское» и букет ромашек и статуэтку в виде лебедей от органа ЗАГС.

Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края 90-летние жители Забайкаля получили медали «За любовь и верность»

Виктор Петрович и Валентина Георгиевна вместе 63 года. Оба — дети войны, в детстве работали наравне со взрослыми за трудодни. Во взрослой жизни супруги воспитали двое детей, привили им любовь к труду, уважение к старшим, воспитывают внуков. Не так давно, в День защитника Отечества Виктору Петровичу вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса День семьи, любви и верности в Чите решили отметить не 8 июля, а 21 августа. Как пояснила ранее руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина, в каждом районе края дата будет определена индивидуально в зависимости от эпидобстановки.