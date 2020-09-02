Рим, 2 сентября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В Италии выставлен на продажу советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 1973 года выпуска. Объявление размещено на сайте Automobile.it.

Automobile.it GAZ-69

Продавец хочет получить за раритетный экземпляр 6000 евро. Высокая стоимость обусловлена тем, что автомобиль продают как раритет. Новая модель, выпущенная в 1973 году, в Италии принадлежала только одному владельцу. Поэтому номера на нём ещё «доевросоюзовского» образца.

Модель получила трёхдверный цельнометаллический кузов с остеклением. Стоит отметить, что автомобиль был модернизирован, поскольку такие модели серийно не выпускались на советских предприятиях.

Кроме того, выставленный на продажу шестиместный ГАЗ-69 получил дизельный мотор британской марки Perkins на 1,8 л мощностью 194 л. с. В СССР такие модели оснащались бензиновыми двигателями на 2,1 л.

Пробег ГАЗ-69 составляет 336 500 км.

Напомним, ГАЗ-69 выпускались на Ульяновском автозаводе с 1954 по 1973 год.

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