Прага, 2 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda представила в Праге своего первого полностью электрического кроссовера Enyaq iV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda-storyboard Skoda Enyaq iV

Электрокроссовер построен на «тележке» MEB от Volkswagen. Модель представлена в пяти комплектациях с тремя разными батареями. Кроме того, есть версии с задним и полным приводом.

Enyaq iV разместился между новым компактным кроссовером Karoq и среднеразмерным Kodiq в модельной линейке марки. Длина электрокроссовера составляет 4648 мм, ширина — 1877 мм, а высота равна 1618 мм. При этом размер колесной базы составляет 2765 мм.

Аккумуляторы, которые получил электрокроссовер, имеют ёмкость: 55, 62 и 82 кВт*ч. На одном заряде с такими батареями Enyaq iV может проехать до 500 км.

Напомним, в июле самый продаваемой моделью Skoda стал лифтбек Rapid второго поколения.

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