Вашингтон, 2 сентября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Новый российский дальнобойный комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Такое мнение в своей статье для National Interest выразил американский публицист Питер Сучиу.

«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Комплекс «Гермес»

По мнению автора, комплекс оснащён сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов.

Как пишет Сучиу, новые боеприпасы способны летать со скоростью свыше четырех скоростей звука, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс «Гермес» был впервые представлен широкий публике на военно-техническом форуме «Армия-2020». Он имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и поэтому может быть установлен на любое шасси, включая бронеавтомобили.

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