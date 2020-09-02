Чебоксары, 2 сентября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам первого полугодия количество взятых ипотечных кредитов возросло на 5,1%, объём кредитов увеличился на 14,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

В январе-июне 2020 года жители республики оформили 6,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 5,1% больше аналогичного прошлогоднего периода. Объем взятых кредитов возрос за указанный период на 14,2% и достиг 12,8 млрд рублей.

По данным банкиров, при сокращении среднего срока ипотечного кредитования до 18,3 лет средняя сумма кредита в республике увеличилась до 1,9 млн рублей.

В целом в Чувашии ипотечный портфель региональных заемщиков к 1 июля по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года увеличился на 9,5%, составив 73,2 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам составила на начало июля текущего года 0,47% против 0,53% на 1 июля 2019 года.

В банке отмечают, что увеличению спроса способствовали снижение процентных ставок и государственные меры поддержки ипотечного кредитования.

«По сравнению с июнем 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Чувашии снизилась на 3,2 процентных пункта и составила в июне 6,88% годовых. Это меньше, чем в среднем по России (7,5%) и в ПФО (7,53%)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — июле 2020 года построено 3333 квартиры общей площадью 223 тыс. кв. метров. Это на 26,3% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. В структуре введённого жилья населением построено 67 923 кв. метров, снижение составило 2,5%.