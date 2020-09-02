Омск, 2 сентября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. От птичьего гриппа, распространяющегося в Омской области, пострадала птицефабрика «Иртышская».

Птицефабрика

Причину появления птичьего гриппа на территории фабрики пока не установили. Только за последние пять дней на фабрике уничтожили 483 тысячи птиц. Всего в течение месяца планируют уничтожить 1,5 миллиона птиц, передаёт Ngs55.ru.

По прогнозам специалистов, птицефабрика сможет выйти на прежние объёмы производства лишь к лету 2022 года. А пока, чтобы не потерять точки сбыта, фабрике приходится закупать яйцо у других поставщиков и продавать его под своим брендом.

Добавим, птицефабрика «Иртышская» обеспечивала регион яйцом на 56%.

По словам министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофы, по состоянию на начало сентября 2020 года птичий грипп коснулся уже 19 населённых пунктов региона, 25 личных подсобных хозяйств, где пришлось уничтожить 25 тысяч голов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 августа вирус гриппа птиц был обнаружен в 12 районах Омской области.