Кострома, 2 сентября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Праздничные декорации, установленные в Костроме ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, не будут убирать до наступления новогодних праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской службе муниципального заказа по ЖКХ. Муниципальные служащие считают, что в год 75-летия Великой Победы патриотичные баннеры должны простоять в городе как можно дольше.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Мы решили, что в юбилейный год победы это актуально. Горожане пока не жаловались на баннеры и не говорили, что уже хватит им стоять», — рассказали ИА REGNUM в службе.

Напомним, празднование 9 мая в этом году было скорректировано с учетом пандемии. Из-за отмены шествия «Бессмертного полка» и военного парада большие конструкции в Костроме выставили всего в нескольких местах — у мемориала «Вечный огонь», на площади Мира, в центре и на площади Широкова у железнодорожного вокзала.