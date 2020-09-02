Пермь, 2 сентября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 сентября, зафиксировано два летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, причиной смерти пациентов стали сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 344 пациента с коронавирусной инфекцией: в 215 случаях причиной смерти медики называют COVID-19, а в 129 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 983 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 5 5 80 человек.