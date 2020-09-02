Кострома, 2 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Костромской области подтверждена смерть ещё одного пациента с диагнозом COVID-19, количество летальных исходов выросло до 42. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

В лечебном учреждении региона скончался 69-летний мужчина, течение болезни пациента было осложнено сахарным диабетом и сердечным заболеванием.

За сутки в регионе выявлено 23 случая новой коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за все время пандемии по информации оперативного штаба составило 3605 человек, из них вылечено 2678 человек. В стационарах больниц находятся 107 пациентов, на дому восстанавливаются 778 человек.