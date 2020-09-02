Абакан, 2 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Распоряжением главы Хакасии Валентина Коновалова исполняющим обязанности министра финансов региона назначен Юрий Килижеков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

R-19.ru Юрий Килижеков

Новый глава минфина приступил к работе со 2 сентября. От приставки «и. о.» он избавится «после прохождения необходимых процедур согласования его кандидатуры с федеральным профильным ведомством». Также его кандидатуру должны согласовать депутаты Верховного совета — республиканского парламента.

2 сентября Коновалов провёл рабочую встречу с Килижековым. Глава региона отметил, что «работы предстоит много».

Справка: Юрий Килижеков родился в 1964 году в Абакане. Окончил Уральский госуниверситет («математика») и ХГУ им. Н. Ф. Катанова («финансы и кредит»). Трудовую деятельность начал в 1991 году в Абаканском пединституте. Работал в различных коммерческих организациях. В 2007 году стал первым заместителем министра в министерстве финансов Тувы. Затем возглавил ведомство и руководил им на протяжении пяти лет. В 2014 — 2018 годах являлся министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, до Килижекова минфин Хакасии возглавляла Ирина Войнова. Она совмещала этот пост с должностью заместителя главы республики.

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