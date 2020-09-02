Углич, Ярославская область, 2 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Город Углич Ярославской области может получить субсидию из федерального бюджета на формирование туристского центра города и повышение туристской привлекательности в размере 2 миллиардов 241 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления правительства России.

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Город предварительно включён (наряду с Нижним Новгородом и Тулой) в пилотный проект формирования туристских центров городов субъектов Российской Федерации. Его планируется реализовать в 2021—2023 годах. Для Углича это беспрецедентно большая сумма. Так бюджет всего Угличского района в 2019 году составил около 1,5 млрд рублей.

Согласно документу, средства субсидии могут быть направлены на строительство и реконструкцию дорог и коммуникаций, ремонт жилых и нежилых зданий, удаление некапитальных сооружений, противоречащих историческому облику городов. Также возможно благоустройство территории, включая создание парковок для туристов, пешеходных зон и велодорожек, подсветку исторических зданий.

В Угличе проект может быть реализован на территории 25 гектаров, ограниченных Волгой, Селивановским ручьём, улицами 9-го Января, Февральской, Опарина, Свободы, Ярославской, а также улицей Ростовской до Церкви царевича Димитрия «На Поле».