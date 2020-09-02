В Калуге торжественно открыли мемориал памяти фронтовиков-энергетиков
Калуга, 2 сентября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. 160 имён фронтовиков увековечено на новом мемориальном комплексе памяти энергетиков — участников Великой Отечественной войны в Калуге, где 1 сентября состоялась церемония открытия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго».
Честь зажечь Вечный огонь на мемориале памяти была предоставлена председателю Совета ветеранов калужских энергетиков Борису Кипелову. Композицию комплекса дополняет патриотичное граффити с изображением советского солдата и модель опоры линии электропередачи со светящимися проводами. После возвращения с Великой Отечественной войны фронтовики активно участвовали в восстановлении и обеспечении электроснабжением городов и сёл. В течение послевоенных десяти лет энергетики ввели в эксплуатацию важные электроэнергетические объекты, построили десятки тысяч километров линий электропередачи.
В торжествах приняли участие врио калужского губернатора Владислав Шапша, ветераны и сотрудники энергопредприятия. Руководитель области подчеркнул важность того, что монумент энергетикам открыт именно в юбилейный год: