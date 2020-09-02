Швеция занимает четвёртое место в ЕС по уровню безработицы
Стокгольм, 2 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Ситуация на рынкетрудав Швеции продолжает ухудшаться посравнению с другими странами Евросоюза (ЕС). СейчасШвеция занимает четвёртое местосреди всех стран ЕС по уровню безработицы. Об этом со ссылкой на данныеЕвростатасообщила газетаFriaTider.
Журналисты издания отмечают, что втечение несколькихпредыдущихлетпремьер-министр ШвецииСтефан Лёфвен обещал, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в ЕС. Но в прошлом году политик перестал говорить об этом. Сейчас ситуация на рынке труда выглядит для страны наихудшим образом.
По даннымЕвростата, в июле средний уровень безработицы в ЕС вырос до 7,2%. Однаков Швеции уровень безработицы составил 9,4%. Только в Греции (17%), Испании (15,8%) и Италии (9,7%) уровень безработицы в июле был выше, чем в Швеции.
Самый низкий показатель безработицы вЧехии (2,7%) и Польше (3,2%). Ещё в сентябре 2019 года Швеция занимала пятое место в ЕС по уровню безработицы — 7,1%.