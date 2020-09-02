Стокгольм, 2 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Ситуация на рынкетрудав Швеции продолжает ухудшаться посравнению с другими странами Евросоюза (ЕС). СейчасШвеция занимает четвёртое местосреди всех стран ЕС по уровню безработицы. Об этом со ссылкой на данныеЕвростатасообщила газетаFriaTider.

Бен Шан. «Безработные». 1938

Журналисты издания отмечают, что втечение несколькихпредыдущихлетпремьер-министр ШвецииСтефан Лёфвен обещал, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в ЕС. Но в прошлом году политик перестал говорить об этом. Сейчас ситуация на рынке труда выглядит для страны наихудшим образом.

По даннымЕвростата, в июле средний уровень безработицы в ЕС вырос до 7,2%. Однаков Швеции уровень безработицы составил 9,4%. Только в Греции (17%), Испании (15,8%) и Италии (9,7%) уровень безработицы в июле был выше, чем в Швеции.

Самый низкий показатель безработицы вЧехии (2,7%) и Польше (3,2%). Ещё в сентябре 2019 года Швеция занимала пятое место в ЕС по уровню безработицы — 7,1%.